«Зенит» может объявить об уходе Клаудиньо сегодня или завтра. Переговоры с «Аль-Саддом» на финальной стадии («СЭ»)

Клаудиньо может покинуть «Зенит» уже в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса », переговоры между «Зенитом » и катарским «Аль-Саддом » о переходе бразильского полузащитника находятся на финальной стадии.

Об уходе Клаудиньо может быть объявлено сегодня или завтра.

Ранее сообщалось , что катарский клуб заплатит за Клаудиньо около 20 миллионов евро. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры о трансфере бразильца.