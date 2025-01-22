«Зенит» может объявить об уходе Клаудиньо сегодня или завтра. Переговоры с «Аль-Саддом» на финальной стадии («СЭ»)
Клаудиньо может покинуть «Зенит» уже в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», переговоры между «Зенитом» и катарским «Аль-Саддом» о переходе бразильского полузащитника находятся на финальной стадии.
Об уходе Клаудиньо может быть объявлено сегодня или завтра.
Ранее сообщалось, что катарский клуб заплатит за Клаудиньо около 20 миллионов евро. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры о трансфере бразильца.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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