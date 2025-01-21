Клаудиньо уедет в Катар. Президент «Палмейраса» рассказала об изменении планов хавбека «Зенита»
Клаудиньо не перейдет в «Палмейрас».
Globo Esporte удалось узнать у президента бразильского клуба Лейлы Перейры, что полузащитник сделал выбор в пользу Катара.
«Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре.
В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились.
Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. Ни один футболист не больше «Палмейраса», – сказала Перейра.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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