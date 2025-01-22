Медведев о Клаудиньо и «Аль-Садде»: «Идут переговоры. Не бегите вперед паровоза»

В «Зените» подтвердили переговоры с «Аль-Саддом» по Клаудиньо.

Ранее сообщалось , что бразильский полузащитник перейдет в катарский клуб за 20 млн евро.

– Появилась информация, что Клаудиньо переходит в «Аль-Садд». Это действительно так?

– Идут переговоры. Не бегите вперед паровоза, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ хавбек отметился 5 ассистами в 16 матчах. Статистику 27-летнего бразильца, имеющего гражданство РФ, можно изучить здесь .