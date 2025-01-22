Шмейхель продлил контракт с «Селтиком» до 2026 года. 38-летний голкипер в клубе с лета 2024-го

Каспер Шмейхель продлил контракт с «Селтиком» до 2026 года.

38-летний голкипер перешел в шотландский клуб в июле 2024-го. В нынешнем сезоне Шмейхель провел 34 матча во всех турнирах, включая шесть игр в Лиге чемпионов.

«Селтик » лидирует в чемпионате Шотландии, набрав 60 очков за 23 матча. Отрыв от «Глазго Рейнджерс» – 13 очков.

В общем этапе Лиги чемпионов команда набрала 9 баллов за 6 игр и занимает промежуточное 23-е место.