Шмейхель продлил контракт с «Селтиком» до 2026 года. 38-летний голкипер в клубе с лета 2024-го
Каспер Шмейхель продлил контракт с «Селтиком» до 2026 года.
38-летний голкипер перешел в шотландский клуб в июле 2024-го. В нынешнем сезоне Шмейхель провел 34 матча во всех турнирах, включая шесть игр в Лиге чемпионов.
«Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии, набрав 60 очков за 23 матча. Отрыв от «Глазго Рейнджерс» – 13 очков.
В общем этапе Лиги чемпионов команда набрала 9 баллов за 6 игр и занимает промежуточное 23-е место.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Селтика»
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