«Барса» отдаст Валье в аренду «Комо». «Селтик» досрочно отпустит защитника, так как берет Тирни из «Арсенала»
Защитник «Барселоны» Алекс Валье переходит в «Комо».
20-летний испанский защитник присоединится на правах аренды к команде Франсеска Фабрегаса, выступающей в Серии А.
В первой части сезона Валье выступал за «Селтик». Шотландский клуб досрочно прекратит аренду Алекса, так как подпишет Кирана Тирни из «Арсенала».
В 11 матчах чемпионата Шотландии Валье отдал 3 голевых паса и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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