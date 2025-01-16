«Барса» отдаст Валье в аренду «Комо». «Селтик» досрочно отпустит защитника, так как берет Тирни из «Арсенала»

Защитник «Барселоны» Алекс Валье переходит в «Комо».

20-летний испанский защитник присоединится на правах аренды к команде Франсеска Фабрегаса, выступающей в Серии А.

В первой части сезона Валье выступал за «Селтик ». Шотландский клуб досрочно прекратит аренду Алекса , так как подпишет Кирана Тирни из «Арсенала ».

В 11 матчах чемпионата Шотландии Валье отдал 3 голевых паса и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь .