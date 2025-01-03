Фанат «Рейнджерс» бросил монету в лицо Энгельсу в дерби с «Селтиком». Клуб осудил поведение болельщика
«Рейнджерс» осудили болельщика, бросившего монету в игрока «Селтика».
Полузащитник «Селтика» Арне Энгельс готовился выполнить угловой в концовке матча 21-го тура чемпионата Шотландии (0:3), когда с трибун ему в лицо прилетела монета.
Энгельс упал на землю, игроку потребовалась медицинская помощь. «Рейнджерс» осудили поведение фаната и заявили, что будут сотрудничать с полицией в рамках расследования.
«Постоянные атаки на наших игроков и сотрудников с использованием предметов вызывают отвращение и абсолютно недопустимы», – говорится в заявлении «Селтика».
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс подтвердил, что с Энгельсом «все в порядке», но добавил, что «если бы монета попала на дюйм ниже, она бы ударила его прямо в глаз».
Инцидент может повлечь наказание для «Рейнджерс».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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