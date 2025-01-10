МЛС перепутала японцев, объявляя о трансфере «Атланты»: купили Тогаси из «Саган Тосу», но сообщили о переходе Фурухаси из «Селтика». Лига извинилась

В МЛС перепутали японских игроков, объявляя о трансфере «Атланты».

В четверг на официальном сайте североамериканской лиги сообщили о переходе форварда «Селтика » Кего Фурухаси в «Атланту Юнайтед », за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Однако МЛС ошиблась: в «Атланту» перешел нападающий Кайман Тогаси из японского клуба «Саган Тосу ». Лига извинилась за ошибку.

«На сайте МЛС была ошибочно опубликована статья, в которой был указан не тот игрок, который подписал контракт с клубом лиги. Статья была немедленно удалена и исправлена.

МЛС приносит искренние извинения пострадавшим сторонам», – говорится в заявлении.

Возможно, ошибка произошла из-за инсайда Daily Mail: газета написала о том, что «Атланта» предложила 12 млн долларов за Фурухаси.