Энцо пропустит около двух недель из-за повреждения, Лавия выбыл на более долгий срок. Игроки «Челси» травмировались в матче с «Борнмутом»

Два полузащитника «Челси» выбыли из-за травм.

В матче с «Борнмутом» (2:2) 14 января Энцо Фернандес и Ромео Лавия получили мышечные повреждения. Оба футболиста пропустили матч с «Вулверхэмптоном» в понедельник.

The Athletic сообщает, что, по предварительным данным, Энцо пропустит около двух недель. Лавия, получивший более серьезную травму, выбыл на гораздо более длительный срок.

В настоящее время клуб и главный тренер Энцо Мареска ожидают результатов медицинских тестов игроков.