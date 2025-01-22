Энцо пропустит около двух недель из-за повреждения, Лавия выбыл на более долгий срок. Игроки «Челси» травмировались в матче с «Борнмутом»
Два полузащитника «Челси» выбыли из-за травм.
В матче с «Борнмутом» (2:2) 14 января Энцо Фернандес и Ромео Лавия получили мышечные повреждения. Оба футболиста пропустили матч с «Вулверхэмптоном» в понедельник.
The Athletic сообщает, что, по предварительным данным, Энцо пропустит около двух недель. Лавия, получивший более серьезную травму, выбыл на гораздо более длительный срок.
В настоящее время клуб и главный тренер Энцо Мареска ожидают результатов медицинских тестов игроков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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