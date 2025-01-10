  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился
4

Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился

Армандо Броя серьезно пострадал после столкновения в матче Кубка Англии.

Вчера «Эвертон», за который форвард «Челси» выступает на правах аренды, обыграл «Питерборо» (2:0) в Кубке Англии.

Броя вышел на замену на 68-й минуте матча на «Гудисон Парк». Нападающий упал на землю от боли после столкновения с Эммануэлем Фернандесом. Несмотря на минимальный контакт, когда Фернандес выиграл мяч, Броя, вероятно, неудачно приземлился на газон и повредил ногу.

В результате медицинский персонал «Эвертона» оказывал игроку помощь в течение длительного времени. Армандо потребовалась кислородная маска, в итоге его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой.

Албанец дебютировал за «Эвертон» только в прошлом месяце после травмы ахилла. Он провел 5 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 23-летнего футболиста доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: AP News
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoЗдоровье
logoАрмандо Броя
logoЭвертон
logoтравмы
logoД3 Англия
logoКубок Англии
logoПитерборо
Эммануэль Фернандес
logoЧелси
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эвертон» уволил Дайча. Клуб идет 16-м в АПЛ
60вчера, 16:42
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА объявил о запуске проекта по строительству новой базы на озере Круглом: «Не смогли бы полностью взять финансовый груз, поэтому рады поддержке Московской области»
37 минут назад
Вальдано о провокациях Винисиуса: «Лучших пытаются вывести из игры, потому что их боятся. Это дань уважения. Винисиус не решает головой вопросы, которые может решить ногами»
316 минут назад
«Спартак» хочет купить хавбека «Торино» Илича. Летом сорвался переход серба в «Зенит»
2740 минут назад
В Набережных Челнах тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника. Инцидент произошел в октябре, мужчину уволили
2749 минут назадВидео
Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа
25сегодня, 13:09
Кто тренер со 100% победной статистикой за всю историю Boxing Day?
сегодня, 13:00Спецпроект
Нуну в 6-й раз признан тренером месяца в АПЛ – он опередил Анчелотти и Раньери по числу наград. «Ноттингем» выиграл 5 матчей декабря из шести
40сегодня, 12:31
«Нас оскорбляли на арабском, толкали и снимали на видео без согласия, проявляли агрессию». Девушка вратаря «Мальорки» Грейфа о саудовцах на Суперкубке Испании
76сегодня, 12:29
Ла Лига подаст апелляцию в суд на решение о регистрации Ольмо и Виктора. Так лига пытается приостановить ее действие
81сегодня, 12:21
«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»
27сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер включил Ямаля вместо Салаха в команду года EA SPORTS: «Будет следующим Месси или Роналду. Он был лучшим на Евро, без него «Барса» полетела в пропасть»
3 минуты назад
Аморим об «Арсенале» в Кубке Англии: «Хотим победить, улучшить наш имидж и игру. «МЮ» выиграл несколько кубков и хочет продолжать»
28 минут назад
Рафаэл Леау: «Мечтаю о «Золотом мяче», но выиграть ЛЧ с «Миланом» – главная цель»
243 минуты назад
«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»
459 минут назад
«Рома» интересуется Фраттези, «Интер» оценивает хавбека в 45 млн евро. «Нерадзурри» могут арендовать у римлян Кристанте на замену
3сегодня, 13:31
За плевок в соперника лучшего бомбардира Чемпионшипа Сайнса дисквалифицировали на 6 матчей
7сегодня, 13:21
Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
4сегодня, 13:01
Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо» за 45+15 млн рублей
8сегодня, 12:56
Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»
5сегодня, 12:48
«Бачка Топола» выкупил Баняца у «Краснодара». Хавбек подтвердил
1сегодня, 12:39
Рекомендуем