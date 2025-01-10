Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился

Армандо Броя серьезно пострадал после столкновения в матче Кубка Англии.

Вчера «Эвертон», за который форвард «Челси » выступает на правах аренды, обыграл «Питерборо » (2:0) в Кубке Англии.

Броя вышел на замену на 68-й минуте матча на «Гудисон Парк». Нападающий упал на землю от боли после столкновения с Эммануэлем Фернандесом. Несмотря на минимальный контакт, когда Фернандес выиграл мяч, Броя, вероятно, неудачно приземлился на газон и повредил ногу.

В результате медицинский персонал «Эвертона» оказывал игроку помощь в течение длительного времени. Армандо потребовалась кислородная маска, в итоге его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой.

Албанец дебютировал за «Эвертон » только в прошлом месяце после травмы ахилла. Он провел 5 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями. Полная статистика 23-летнего футболиста доступна по ссылке .