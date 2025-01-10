Арендованному у «Челси» Брое потребовалась кислородная маска, его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой в матче Кубка Англии. Форвард «Эвертона» неудачно приземлился
Вчера «Эвертон», за который форвард «Челси» выступает на правах аренды, обыграл «Питерборо» (2:0) в Кубке Англии.
Броя вышел на замену на 68-й минуте матча на «Гудисон Парк». Нападающий упал на землю от боли после столкновения с Эммануэлем Фернандесом. Несмотря на минимальный контакт, когда Фернандес выиграл мяч, Броя, вероятно, неудачно приземлился на газон и повредил ногу.
В результате медицинский персонал «Эвертона» оказывал игроку помощь в течение длительного времени. Армандо потребовалась кислородная маска, в итоге его унесли на носилках с надежно зафиксированной ногой.
Албанец дебютировал за «Эвертон» только в прошлом месяце после травмы ахилла. Он провел 5 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 23-летнего футболиста доступна по ссылке.
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