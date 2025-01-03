Фофана может пропустить остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Мареска подтвердил: «Потеря Уэсли – это серьезный удар»

Уэсли Фофана, возможно, выбыл до конца сезона.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что у Фофана травма задней поверхности бедра.

«Он может выбыть до конца сезона, да. Мы точно не знаем, но он может пропустить часть сезона. Мы с самого начала вместе, и каждый раз, когда вы спрашиваете меня об Уэсли, я много раз говорил: я обожаю Уэсли . Я люблю его, потому что он такой защитник, который дает возможность прессинговать и быть агрессивным в единоборствах на поле.

Таких игроков найти сложно... Так что да, потеря Фофана – это серьезный удар», – сказал главный тренер «Челси ».