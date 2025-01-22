«Рома» может назначить Фарьоли из «Аякса» летом. Клуб и тренер провели первые переговоры
«Рома» может назначить Франческо Фарьоли из «Аякса» вместо Клаудио Раньери.
Ранее Раньери подтвердил, что завершит тренерскую карьеру по окончании сезона. В ноябре прошлого года, когда 73-летний специалист возглавил «Рому», планировалось, что впоследствии он станет консультантом клуба по спортивным вопросам.
По информации La Gazzetta dello Sport, Раньери и спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи уже связались с Фарьоли на предмет возможного приглашения в клуб летом. Контракт 35-летнего специалиста с «Аяксом» действует до 2027 года.
В декабре прошлого года также стало известно об интересе «Ромы» к Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри и Винченцо Монтелле.
В нынешнем сезоне «Аякс» под руководством Фарьоли занимает 2-е место в таблице Эредивизи после 19 туров, на одно очко отставая от ПСВ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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