Кейлор Навас перешел в «Ньюэллс Олд Бойз». Это родной клуб Месси

«Ньюэллс Олд Бойз» объявили о переходе Кейлора Наваса.

38-летний вратарь подписал контракт с аргентинским клубом до 31 декабря 2025 года.

Голкипер из Коста-Рики, ранее игравший за «Реал », с лета находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ ».

Сообщалось , что перед переходом Навас спрашивал про город Росарио и «Ньюэллс Олд Бойз » у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси , который родился там и начинал карьеру в академии красно-черных.

Фото: x.com/Newells