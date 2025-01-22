Кейлор Навас перешел в «Ньюэллс Олд Бойз». Это родной клуб Месси
«Ньюэллс Олд Бойз» объявили о переходе Кейлора Наваса.
38-летний вратарь подписал контракт с аргентинским клубом до 31 декабря 2025 года.
Голкипер из Коста-Рики, ранее игравший за «Реал», с лета находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ».
Сообщалось, что перед переходом Навас спрашивал про город Росарио и «Ньюэллс Олд Бойз» у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, который родился там и начинал карьеру в академии красно-черных.
Фото: x.com/Newells
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Ньюэллс Олд Бойз» в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем