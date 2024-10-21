Мбаппе – лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке по версии Goal. Ибрагимович – 2-й, Неймар – 3-й, Кавани – 4-й, Ди Мария – 9-й, Месси – 23-й
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «ПСЖ» в XXI веке по версии Goal.
Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов, выступавших за парижский клуб с 2000 года. Мбаппе, перешедший в «Реал» минувшим летом, занял первую строчку.
Топ-10 выглядит так:
1. Килиан Мбаппе;
3. Неймар;
4. Эдинсон Кавани;
5. Тиаго Силва;
6. Маркиньос;
7. Педру Паулета;
8. Марко Верратти;
9. Анхель Ди Мария;
10. Блез Матюиди.
Отметим, что Кейлор Навас занял 12-е место, Ашраф Хакими – 14-е, Роналдиньо – 19-е, Джанлуиджи Доннарумма стал 20-м, Лионель Месси – 23-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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