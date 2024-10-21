Мбаппе – лучший игрок «ПСЖ» в XXI веке по версии Goal. Ибрагимович – 2-й, Неймар – 3-й, Кавани – 4-й, Ди Мария – 9-й, Месси – 23-й

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «ПСЖ» в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших футболистов, выступавших за парижский клуб с 2000 года. Мбаппе, перешедший в «Реал» минувшим летом, занял первую строчку.

Топ-10 выглядит так:

1. Килиан Мбаппе ;

2. Златан Ибрагимович ;

3. Неймар;

4. Эдинсон Кавани ;

5. Тиаго Силва ;

6. Маркиньос;

7. Педру Паулета;

8. Марко Верратти;

9. Анхель Ди Мария;

10. Блез Матюиди.

Отметим, что Кейлор Навас занял 12-е место, Ашраф Хакими – 14-е, Роналдиньо – 19-е, Джанлуиджи Доннарумма стал 20-м, Лионель Месси – 23-м.