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  • Буффон – лучший вратарь XXI века по версии Goal. Нойер – 2-й, Касильяс – 3-й, Куртуа – 5-й, Алиссон – 6-й, ван дер Сар – 8-й, Де Хеа – 17-й
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Буффон – лучший вратарь XXI века по версии Goal. Нойер – 2-й, Касильяс – 3-й, Куртуа – 5-й, Алиссон – 6-й, ван дер Сар – 8-й, Де Хеа – 17-й

Goal назвал Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем XXI века.

Спортивный сайт составил список 25 лучших вратарей, игравших после 2000 года. Бывший игрок «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии занял первую строчку. 

Топ-15 выглядит так:

1. Джанлуиджи Буффон;

2. Мануэль Нойер;

3. Икер Касильяс;

4. Петр Чех;

5. Тибо Куртуа;

6. Алиссон;

7. Оливер Кан;

8. Эдвин ван дер Сар;

9. Ян Облак;

10. Эмилиано Мартинес;

11. Эдерсон;

12. Жулио Сезар;

13. Марк-Андре тер Стеген;

14. Фабьен Бартез;

15. Кейлор Навас. 

Давид Де Хеа занял 17-е место, Джанлуиджи Доннарумма – 18-е, Уго Льорис – 22-е, Йенс Леманн – 23-е, Дида замкнул список. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoБавария
logoОливер Кан
logoПСЖ
logoМануэль Нойер
logoИнтер
logoМилан
logoФиорентина
logoЖулио Сезар
logoДида
logoМанчестер Юнайтед
logoЭдвин ван дер Сар
logoЧелси
logoПетр Чех
logoЛиверпуль
logoЙенс Леманн
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoЮвентус
logoДжанлуиджи Буффон
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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logoТоттенхэм
Фабьен Бартез
logoДавид Де Хеа
logoУго Льорис
logoЭмилиано Мартинес
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЯн Облак
logoТибо Куртуа
logoКейлор Навас
logoЭдерсон
logoАлиссон
logoДжанлуиджи Доннарумма
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