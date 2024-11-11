Буффон – лучший вратарь XXI века по версии Goal. Нойер – 2-й, Касильяс – 3-й, Куртуа – 5-й, Алиссон – 6-й, ван дер Сар – 8-й, Де Хеа – 17-й

Goal назвал Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем XXI века.

Спортивный сайт составил список 25 лучших вратарей, игравших после 2000 года. Бывший игрок «Ювентуса », «ПСЖ » и сборной Италии занял первую строчку.

Топ-15 выглядит так:

1. Джанлуиджи Буффон ;

2. Мануэль Нойер ;

3. Икер Касильяс;

4. Петр Чех;

5. Тибо Куртуа ;

6. Алиссон;

7. Оливер Кан;

8. Эдвин ван дер Сар;

9. Ян Облак;

10. Эмилиано Мартинес;

11. Эдерсон;

12. Жулио Сезар;

13. Марк-Андре тер Стеген;

14. Фабьен Бартез;

15. Кейлор Навас.

Давид Де Хеа занял 17-е место, Джанлуиджи Доннарумма – 18-е, Уго Льорис – 22-е, Йенс Леманн – 23-е, Дида замкнул список.