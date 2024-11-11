Буффон – лучший вратарь XXI века по версии Goal. Нойер – 2-й, Касильяс – 3-й, Куртуа – 5-й, Алиссон – 6-й, ван дер Сар – 8-й, Де Хеа – 17-й
Goal назвал Джанлуиджи Буффона лучшим вратарем XXI века.
Спортивный сайт составил список 25 лучших вратарей, игравших после 2000 года. Бывший игрок «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии занял первую строчку.
Топ-15 выглядит так:
2. Мануэль Нойер;
3. Икер Касильяс;
4. Петр Чех;
5. Тибо Куртуа;
6. Алиссон;
7. Оливер Кан;
8. Эдвин ван дер Сар;
9. Ян Облак;
10. Эмилиано Мартинес;
11. Эдерсон;
12. Жулио Сезар;
13. Марк-Андре тер Стеген;
14. Фабьен Бартез;
15. Кейлор Навас.
Давид Де Хеа занял 17-е место, Джанлуиджи Доннарумма – 18-е, Уго Льорис – 22-е, Йенс Леманн – 23-е, Дида замкнул список.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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