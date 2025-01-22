Флик выиграл 22 из 25 матчей ЛЧ во главе «Барселоны» и «Баварии». У немца самый высокий процент побед среди тренеров с 10+ играми

Ханс-Дитер Флик демонстрирует лучшие результаты в истории Лиги чемпионов.

Сегодня «Барселона » под руководством немецкого тренера одолела «Бенфику» – 5:4.

За время работы в каталонском клубе и в «Баварии» (2019-2021) Флик провел в ЛЧ 25 игр. Выиграть удалось 22, также были ничья с «Атлетико» в 2020 году, поражение от «ПСЖ» в 2021-м и поражение от «Монако» в 2024-м.

У Флика самый высокий процент побед среди всех тренеров, которые провели как минимум 10 матчей в турнире. Команды Ханси выиграли 88% матчей.