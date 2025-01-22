Флик выиграл 22 из 25 матчей ЛЧ во главе «Барселоны» и «Баварии». У немца самый высокий процент побед среди тренеров с 10+ играми
Ханс-Дитер Флик демонстрирует лучшие результаты в истории Лиги чемпионов.
Сегодня «Барселона» под руководством немецкого тренера одолела «Бенфику» – 5:4.
За время работы в каталонском клубе и в «Баварии» (2019-2021) Флик провел в ЛЧ 25 игр. Выиграть удалось 22, также были ничья с «Атлетико» в 2020 году, поражение от «ПСЖ» в 2021-м и поражение от «Монако» в 2024-м.
У Флика самый высокий процент побед среди всех тренеров, которые провели как минимум 10 матчей в турнире. Команды Ханси выиграли 88% матчей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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