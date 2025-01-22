109

«Барселона» выиграла 6 матчей ЛЧ подряд впервые с сезона-2014/15

«Барселона» продлила успешную серию в Лиге чемпионов.

Команда Ханси Флика сегодня одержала волевую победу над «Бенфикой» – 5:4.

После поражения в 1-м туре общего этапа каталонцы одержали шесть побед подряд. На этом отрезке кроме португальского клуба были обыграны также «Янг Бойз» (5:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0) и «Боруссия» Дортмунд (3:2).

В последний раз «блаугране» удавалось выиграть шесть матчей ЛЧ подряд в сезоне-2014/15.

В заключительном туре «Барселона» примет «Аталанту» – это произойдет 29 января.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🤯 «Барса» вырвала победу у «Бенфики» на 96-й, уступая в два гола – 5:4! У Рафиньи и Левандовского по дублю, Павлидис сделал хет-трик
947вчера, 21:59
Левандовски забил 102-й и 103-й голы в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129
22вчера, 21:44
Ошибка Трубина привела к голу Рафиньи. Вратарь «Бенфики» выбил мяч в голову вингеру «Барсы», стоявшему за пределами штрафной
23вчера, 21:31
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» и Селихов расторгнут контракт. Клуб выплатит голкиперу около 700 000 евро («СЭ»)
108 минут назад
«Барса» продает еще 1500 VIP-мест на «Камп Ноу» за 5,5-9 тысяч евро за сезон. Клуб уже реализовал 60% премиум-мест из поступивших в продажу
1013 минут назад
«Барса» и «Сити» сохраняют интерес к Киммиху, «Ливерпуль» сосредоточен на других целях. Йозуа не спешит продлевать контракт с «Баварией»
619 минут назад
«Байер» Алонсо проводит тренировку на базе «Реала». Команда вчера уступила 1:2 «Атлетико» в Мадриде в ЛЧ
320 минут назад
«Роналду или Месси? Роналду. Ямаль или Неймар? Неймар. Палмер или Салах? Палмер». Защитник «Зенита» Эракович сделал выбор между игроками
1238 минут назад
Озил о гибели 76 человек при пожаре на горнолыжном курорте в Турции: «Милости Аллаха погибшим и терпения их семьям, мои соболезнования»
1338 минут назад
Вальверде, вероятно, сыграет правого защитника с «Зальцбургом». Хавбека «Реала» временами будут использовать на этой позиции до подписания нового игрока
2243 минуты назад
Хедира включил Зидана, Марадону, Иньесту, Беккенбауэра и Роналдиньо в топ-5 хавбеков в истории
42сегодня, 11:26
«Спартак» активно ищет форварда на замену Угальде, способного стать основным в случае ухода костариканца. Манфред интересен «ПСЖ» (Metaratings)
82сегодня, 11:18
Сметанин об РПЛ: «Зенитовская карета превратилась в тыкву к декабрю. «Динамо» вполне реально догнать конкурентов»
20сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» расторг контракт с Селе и подписал Габараева из казахстанского «Тобола»
4 минуты назад
Товарищеские матчи. «Рубин» сыграет с «Войводиной», матчи «Ахмата» и «Факела» отменены из-за погоды
24 минуты назад
Агент Хусанова о «Сити»: «Пеп сказал: «Хочу, чтобы ты выучил английский как можно быстрее». Абдукодир сильный и цепкий – входил в топ-5 защитников до 23 лет в Европе»
757 минут назад
«Не скажу, что «Реал» плохо играет – они одни из лучших в мире. Мы знаем свою роль, но видим возможность показать, что стали сильнее». Тренер «Зальцбурга» Леч перед матчем ЛЧ
1057 минут назад
Кобелев о «Зените» и Энрике: «Клуб продает игроков за хорошие деньги, а на вырученные покупает новых хороших футболистов, правильно действует»
9сегодня, 11:15
Шмейхель продлил контракт с «Селтиком» до 2026 года. 38-летний голкипер в клубе с лета 2024-го
4сегодня, 11:05
Звонок Моуринью стал решающим в борьбе «Фенербахче» с «Тоттенхэмом» и «Галатасараем» за Шкриньяра. Защитник «ПСЖ» сегодня пройдет медосмотр в Стамбуле
5сегодня, 10:52
Агент Батракова: «Работаем над новым контрактом. Нет никаких предпосылок, что будущее Алексея не в «Локомотиве»
9сегодня, 10:47
Энцо пропустит около двух недель из-за повреждения, Лавия выбыл на более долгий срок. Игроки «Челси» травмировались в матче с «Борнмутом»
9сегодня, 10:30
Агент Хусанова об интересе от ЦСКА: «В приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы с партнером часто говорили на эту тему»
2сегодня, 10:20
Рекомендуем