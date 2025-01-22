«Барселона» выиграла 6 матчей ЛЧ подряд впервые с сезона-2014/15
«Барселона» продлила успешную серию в Лиге чемпионов.
Команда Ханси Флика сегодня одержала волевую победу над «Бенфикой» – 5:4.
После поражения в 1-м туре общего этапа каталонцы одержали шесть побед подряд. На этом отрезке кроме португальского клуба были обыграны также «Янг Бойз» (5:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0) и «Боруссия» Дортмунд (3:2).
В последний раз «блаугране» удавалось выиграть шесть матчей ЛЧ подряд в сезоне-2014/15.
В заключительном туре «Барселона» примет «Аталанту» – это произойдет 29 января.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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