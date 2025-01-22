«Барселона» выиграла 6 матчей ЛЧ подряд впервые с сезона-2014/15

«Барселона» продлила успешную серию в Лиге чемпионов.

Команда Ханси Флика сегодня одержала волевую победу над «Бенфикой» – 5:4.

После поражения в 1-м туре общего этапа каталонцы одержали шесть побед подряд. На этом отрезке кроме португальского клуба были обыграны также «Янг Бойз» (5:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0) и «Боруссия» Дортмунд (3:2).

В последний раз «блаугране» удавалось выиграть шесть матчей ЛЧ подряд в сезоне-2014/15.

В заключительном туре «Барселона » примет «Аталанту» – это произойдет 29 января.