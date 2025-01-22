Левандовски забил 102-й и 103-й голы в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129

Роберт Левандовски забил 102-й и 103-й голы в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» реализовал пенальти на 13-й и 78-й минутах матча с «Бенфикой».

Всего на счету Левандовского 103 гола в турнире. В списке лучших бомбардиров поляк уступает лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .