Левандовски забил 102-й и 103-й голы в ЛЧ. Лишь у Роналду и Месси больше – 140 и 129
Роберт Левандовски забил 102-й и 103-й голы в Лиге чемпионов.
Нападающий «Барселоны» реализовал пенальти на 13-й и 78-й минутах матча с «Бенфикой».
Всего на счету Левандовского 103 гола в турнире. В списке лучших бомбардиров поляк уступает лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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