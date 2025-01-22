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Экс-судья Итурральде о фоле Шченсного на Актюркоглу: «Вратарь коснулся игрока «Бенфики» – достаточно, чтобы сбить его с ног»

Экс-судья Итурральде считает очевидным пенальти «Бенфики» в ворота «Барсы» в ЛЧ.

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика принимает португальский клуб (3:1, второй тайм) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. 

На 28-й минуте вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны неудачно вышел из вратарской, зацепив в штрафной площади вингера «Бенфики» Керема Актюркоглу. 

Главный арбитр встречи Форвард Эвангелос Павлидис реализовал одиннадцатиметровый удар. 

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что арбитр был прав, назначив пенальти. Итурральде сказал, что вратарь «Барсы» «слегка коснулся игрока «Бенфики», [но] достаточно, чтобы сбить его с ног».

После ошибок Шченсного «Бенфика» забила «Барселоне» два гола. Голкипер врезался в Бальде вдали от ворот, а позже сфолил в штрафной

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoВойчех Шченсны
Эдуардо Итурральде Гонсалес
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