Салах забил 47-й гол в ЛЧ и вышел на 12-е место в списке бомбардиров турнира
Мохамед Салах забил 47-й гол в Лиге чемпионов.
Вингер «Ливерпуля» открыл счет в матче 7-го тура общего этапа против «Лилля» (1:0, перерыв).
Салах вышел на чистое 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, обойдя Эрлинга Холанда и Филиппо Индзаги. Лидируют в рейтинге Криштиану Роналду (140 голов), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (102).
Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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