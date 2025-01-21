Салах забил 47-й гол в ЛЧ и вышел на 12-е место в списке бомбардиров турнира

Мохамед Салах забил 47-й гол в Лиге чемпионов.

Вингер «Ливерпуля » открыл счет в матче 7-го тура общего этапа против «Лилля » (1:0, перерыв).

Салах вышел на чистое 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, обойдя Эрлинга Холанда и Филиппо Индзаги. Лидируют в рейтинге Криштиану Роналду (140 голов), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (102).

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.