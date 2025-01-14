У Палмера 14 голов и 6 ассистов за 21 матч сезона АПЛ. Только Салах опережает хавбека «Челси» по голевым действиям

Коул Палмер забил 14-й гол в текущем чемпионате Англии.

Полузащитник «Челси » открыл счет в игре с «Борнмутом » в 21-м туре. Ассистировал ему Николас Джексон .

Палмер занимает второе место в списке лидеров АПЛ по результативным действиям в этом сезоне. Помимо 14 голов у него также 6 голевых передач в 21 игре. Больше очков по системе «гол+пас» набрал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 31 (18+13).

Подробно со статистикой Палмера можно ознакомиться здесь .