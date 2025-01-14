У Палмера 14 голов и 6 ассистов за 21 матч сезона АПЛ. Только Салах опережает хавбека «Челси» по голевым действиям
Коул Палмер забил 14-й гол в текущем чемпионате Англии.
Полузащитник «Челси» открыл счет в игре с «Борнмутом» в 21-м туре. Ассистировал ему Николас Джексон.
Палмер занимает второе место в списке лидеров АПЛ по результативным действиям в этом сезоне. Помимо 14 голов у него также 6 голевых передач в 21 игре. Больше очков по системе «гол+пас» набрал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 31 (18+13).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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