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  • У Палмера 14 голов и 6 ассистов за 21 матч сезона АПЛ. Только Салах опережает хавбека «Челси» по голевым действиям
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У Палмера 14 голов и 6 ассистов за 21 матч сезона АПЛ. Только Салах опережает хавбека «Челси» по голевым действиям

Коул Палмер забил 14-й гол в текущем чемпионате Англии.

Полузащитник «Челси» открыл счет в игре с «Борнмутом» в 21-м туре. Ассистировал ему Николас Джексон.

Палмер занимает второе место в списке лидеров АПЛ по результативным действиям в этом сезоне. Помимо 14 голов у него также 6 голевых передач в 21 игре. Больше очков по системе «гол+пас» набрал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» – 31 (18+13).

Подробно со статистикой Палмера можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoНиколас Джексон
logoМохамед Салах
logoБорнмут
logoЧелси
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