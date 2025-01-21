«Барселона» пропустила от «Бенфики» на 108-й секунде матча Лиги чемпионов

«Бенфика» забила «Барселоне» почти сразу после начала матча.

Команды встречаются на общем этапе Лиги чемпионов, игра проходит в Португалии.

Хозяева сумели провести результативную атаку и повести уже на 108-й секунде. Форвард Эвангелос Павлидис замкнул прострел Альваро Фернандеса Каррераса .

В последний раз «Барселона » пропускала в Лиге чемпионов так рано в 2023 году – от «Антверпена», тоже на 2-й минуте. «Бенфика » же забила свой самый быстрый гол в ЛЧ с 2015 года.