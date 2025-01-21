«Барселона» пропустила от «Бенфики» на 108-й секунде матча Лиги чемпионов
«Бенфика» забила «Барселоне» почти сразу после начала матча.
Команды встречаются на общем этапе Лиги чемпионов, игра проходит в Португалии.
Хозяева сумели провести результативную атаку и повести уже на 108-й секунде. Форвард Эвангелос Павлидис замкнул прострел Альваро Фернандеса Каррераса.
В последний раз «Барселона» пропускала в Лиге чемпионов так рано в 2023 году – от «Антверпена», тоже на 2-й минуте. «Бенфика» же забила свой самый быстрый гол в ЛЧ с 2015 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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