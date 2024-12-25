Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в АПЛ по версии Liverpool Echo. Салах – 2-й, Суарес – 4-й

Стивен Джеррард возглавил список лучших игроков «Ливерпуля» в АПЛ.

Полузащитник занял первую строчку в рейтинге, составленном Liverpool Echo. Всего в списке 25 футболистов, наилучшим образом проявивших себя в составе «красных» за время существования Премьер-лиги.

В топ-15 вошли:

1. Стивен Джеррард .

2. Мохамед Салах .

3. Вирджил ван Дейк .

4. Луис Суарес .

5. Алиссон.

6. Трент Александер-Арнолд .

7. Робби Фаулер.

8. Джейми Каррагер.

9. Садьо Мане.

10. Джордан Хендерсон.

11. Роберто Фирмино.

12. Майкл Оуэн.

13. Сами Хююпя.

14. Хаби Алонсо.

15. Стив Макманаман.