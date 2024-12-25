Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в АПЛ по версии Liverpool Echo. Салах – 2-й, Суарес – 4-й
Стивен Джеррард возглавил список лучших игроков «Ливерпуля» в АПЛ.
Полузащитник занял первую строчку в рейтинге, составленном Liverpool Echo. Всего в списке 25 футболистов, наилучшим образом проявивших себя в составе «красных» за время существования Премьер-лиги.
В топ-15 вошли:
1. Стивен Джеррард.
2. Мохамед Салах.
3. Вирджил ван Дейк.
4. Луис Суарес.
5. Алиссон.
6. Трент Александер-Арнолд.
7. Робби Фаулер.
8. Джейми Каррагер.
9. Садьо Мане.
10. Джордан Хендерсон.
11. Роберто Фирмино.
12. Майкл Оуэн.
13. Сами Хююпя.
14. Хаби Алонсо.
15. Стив Макманаман.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liverpool Echo
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