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Ван Дейк – самый ценный игрок «Ливерпуля» в этом сезоне по версии ESPN. Салах – 2-й, Трент – 3-й

Самым ценным игроком «Ливерпуля» ESPN считает Вирджила ван Дейка.

Защитник занял первую строчку в рейтинге футболистов, приносящих команде наибольшую пользу в этом сезоне.

В топ-15 вошли:

1. Вирджил ван Дейк.

2. Мохамед Салах.

3. Трент Александер-Арнолд.

4. Райан Гравенберх.

5. Ибраима Конате.

6. Алексис Мак Аллистер.

7. Алиссон.

8. Диогу Жота.

9. Луис Диас.

10. Доминик Собослаи.

11. Кертис Джонс.

12. Коди Гакпо.

13. Куивин Келлехер.

14. Эндрю Робертсон.

15. Константинос Цимикас.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
ESPN
logoВирджил ван Дейк
logoМохамед Салах
logoДиогу Жота
logoЭндрю Робертсон
logoКонстантинос Цимикас
logoТрент Александер-Арнолд
logoАлиссон
logoКоди Гакпо
logoАлексис Мак Аллистер
logoИбраима Конате
logoДоминик Собослаи
logoЛуис Диас
logoКертис Джонс
logoРайан Гравенберх
logoКуивин Келлехер
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