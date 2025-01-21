Татьяна Тарасова: «Российское фигурное катание богато талантами, чего не скажешь про футбол. Уровень спортсменов на голову выше»

Татьяна Тарасова сравнила уровень российских футболистов и фигуристов.

В рейтинге сильнейших лиг мира в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики российский чемпионат занял 73-е место .

«Фигурное катание на голову выше нашего футбола, если говорить об уровне спортсменов.

Российское фигурное катание богато талантами, чего не скажешь про футбол», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Александр Мостовой: «Когда говорили, что у нас нет футболистов, я отвечал: «В 3-миллионных странах есть, а в 150-миллионной нет?!» В России много перспективных ребят»