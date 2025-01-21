Татьяна Тарасова: «Российское фигурное катание богато талантами, чего не скажешь про футбол. Уровень спортсменов на голову выше»
Татьяна Тарасова сравнила уровень российских футболистов и фигуристов.
В рейтинге сильнейших лиг мира в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики российский чемпионат занял 73-е место.
«Фигурное катание на голову выше нашего футбола, если говорить об уровне спортсменов.
Российское фигурное катание богато талантами, чего не скажешь про футбол», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Александр Мостовой: «Когда говорили, что у нас нет футболистов, я отвечал: «В 3-миллионных странах есть, а в 150-миллионной нет?!» В России много перспективных ребят»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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