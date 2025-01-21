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Александр Мостовой: «Когда говорили, что у нас нет футболистов, я отвечал: «В 3-миллионных странах есть, а в 150-миллионной нет?!» В России много перспективных ребят»

Александр Мостовой считает, что в России много перспективных молодых футболистов.

Ранее сообщалось, что 28-летний голкипер ЦСКА Илья Помазун не провел ни одного матча в текущем сезоне, ранее он выступал 4 года на правах аренды в «Урале». Контракт вратаря с армейцами рассчитан до июня 2028 года.

– Есть ли перспективы у Помазуна для игры в Европе?

– А почему нет? Давайте я сейчас обобщу: в нашей стране много способных и перспективных ребят. В любой сфере, а тем более в футболе – самом популярном виде спорта.

Я к чему веду: я и про вратарей всегда говорил, что они есть, много ребят хороших. Их нужно просто увидеть, воспитать, помочь. Это к вопросу о натурализации.

Когда кто-то еще умудрялся говорить, что у нас нет футболистов, я отвечал: «В трехмиллионных, четырехмиллионных странах они есть, а в 150-миллионной стране их нет?!» Безобразие просто. Я всегда говорил, что они есть.

На примере последних трех лет мы видим, сколько молодых ребят стоят в воротах. Да, может, они не уровня чего-то там, но таких и в Европе немного. Немного голкиперов уровня Куртуа, Нойера или еще кого-то. Но у нас вратарей много.

Посмотрите, сколько сейчас ребят хороших. Тот же пример Сафонова. Кстати, когда Сафонов только появился и сыграл первые два-три матча, я сказал: «Ребята, через год он будет лучшим вратарем у нас». А сейчас он уже в Париже, правильно?

Также и другие примеры есть хорошие. Поэтому, если мы говорим про Помазуна, то, если есть хороший вариант, почему себя не попробовать? Почему? Что здесь такого? – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoТибо Куртуа
logoИлья Помазун
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМануэль Нойер
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
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