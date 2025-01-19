Серия А – сильнейший чемпионат 2024 года по версии IFFHS. Ла Лига – 2-я, РПЛ – 73-я
Серия А остается сильнейшей лигой мира по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших чемпионатов 2024 года. Итальянский занял первое место, как и год назад.
В десятку лучших вошли лиги следующих стран:
1. Италия – 1992 очка.
2. Испания – 1885.
3. Англия – 1871.
4. Бразилия – 1859.
5. Германия – 1606.
6. Аргентина – 1184.
7. Португалия – 1170.
8. Франция – 1125.
9. Бельгия – 1095,5.
10. Нидерланды – 1015.
Чемпионат Азербайджана занял 36-е место, Украины – 38-е, Армении – 46-е, Беларуси – 59-е, Грузии – 70-е, России – 73-е, Казахстана – 86-е.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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