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Серия А – сильнейший чемпионат 2024 года по версии IFFHS. Ла Лига – 2-я, РПЛ – 73-я

Серия А остается сильнейшей лигой мира по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших чемпионатов 2024 года. Итальянский занял первое место, как и год назад.

В десятку лучших вошли лиги следующих стран:

1. Италия – 1992 очка.

2. Испания – 1885.

3. Англия – 1871.

4. Бразилия – 1859.

5. Германия – 1606.

6. Аргентина – 1184.

7. Португалия – 1170.

8. Франция – 1125.

9. Бельгия – 1095,5.

10. Нидерланды – 1015.

Чемпионат Азербайджана занял 36-е место, Украины – 38-е, Армении – 46-е, Беларуси – 59-е, Грузии – 70-е, России – 73-е, Казахстана – 86-е.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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