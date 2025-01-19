Серия А – сильнейший чемпионат 2024 года по версии IFFHS. Ла Лига – 2-я, РПЛ – 73-я

Серия А остается сильнейшей лигой мира по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших чемпионатов 2024 года. Итальянский занял первое место, как и год назад. В десятку лучших вошли лиги следующих стран: 1. Италия – 1992 очка. 2. Испания – 1885. 3. Англия – 1871. 4. Бразилия – 1859. 5. Германия – 1606. 6. Аргентина – 1184. 7. Португалия – 1170. 8. Франция – 1125. 9. Бельгия – 1095,5. 10. Нидерланды – 1015. Чемпионат Азербайджана занял 36-е место, Украины – 38-е, Армении – 46-е, Беларуси – 59-е, Грузии – 70-е, России – 73-е, Казахстана – 86-е.