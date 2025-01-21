Смородская об РПЛ: «Раньше играли Витцель, Халк, Роберто Карлос – а теперь посмотрите на нынешних игроков. Мы деградируем, даже в топ-10 европейских лиг не входим»
Ольга Смородская отметила снижение уровня чемпионата России.
Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила Мир РПЛ на 73-е место в рейтинге сильнейших лиг мира за 2024 год.
«Мы сейчас нигде не играем, наш чемпионат никто не смотрит, я не удивлена, что нас поставили на 73-е место. Мы не входим даже в топ-10 лучших лиг.
РПЛ деградирует – это несомненно: мы играли раньше с Витцелем, Халком, Роберто Карлосом – понимаете уровень? А теперь посмотрите на нынешних игроков и то, как они играют», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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