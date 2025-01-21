Смородская об РПЛ: «Раньше играли Витцель, Халк, Роберто Карлос – а теперь посмотрите на нынешних игроков. Мы деградируем, даже в топ-10 европейских лиг не входим»

Ольга Смородская отметила снижение уровня чемпионата России.

Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила Мир РПЛ на 73-е место в рейтинге сильнейших лиг мира за 2024 год.

«Мы сейчас нигде не играем, наш чемпионат никто не смотрит, я не удивлена, что нас поставили на 73-е место. Мы не входим даже в топ-10 лучших лиг.

РПЛ деградирует – это несомненно: мы играли раньше с Витцелем , Халком , Роберто Карлосом – понимаете уровень? А теперь посмотрите на нынешних игроков и то, как они играют», – сказала экс-президент «Локомотива».