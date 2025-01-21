IFFHS о 73-м месте РПЛ в рейтинге лиг: «Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки»
В IFFHS объяснили, почему Мир РПЛ заняла 73-е место в рейтинге лиг в 2024 году.
«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров.
Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — сказал представитель Международной федерации футбольной истории и статистики.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем