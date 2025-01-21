IFFHS о 73-м месте РПЛ в рейтинге лиг: «Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки»

В IFFHS объяснили, почему Мир РПЛ заняла 73-е место в рейтинге лиг в 2024 году.

«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров.

Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — сказал представитель Международной федерации футбольной истории и статистики.