Семин о 73-м месте РПЛ в рейтинге IFFHS: «Непонятно, откуда взялась эта статистика. Мы в топ-6 лиг Европы по уровню и посещаемости, на мой взгляд»
Юрий Семин не согласился с местом Мир РПЛ в рейтинге IFFHS.
В рейтинге сильнейших лиг мира в 2024 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики российский чемпионат занял 73-е место.
«Думаю, это не соответствует действительности, потому что, на мой взгляд, РПЛ – лига, которая по посещаемости и уровню игры входит в топ-6 лучших стран Европы. Непонятно, откуда взялась та статистика.
Как определить, что наш уровень упал? Он мог упасть, а мог стать лучше. Если у нас будут в дальнейшем международные матчи, то это и будет проверкой на уровень. Нужны игры клубов и сборной, тогда можно и что-то говорить. А на сегодняшний момент, считаю, мы входим в шестерку лучших лиг Европы», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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