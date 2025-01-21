«Челси» интересуется Шешко из «Лейпцига» и Делапом из «Ипсвича». Влахович не рассматривается
«Челси» присматривается к нескольким нападающим.
По данным The Telegraph, лондонцы ищут, кем можно было бы усилить атаку летом, но в случае появления подходящей возможности готовы заключить сделку и зимой.
Вариант с нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем не рассматривается, а вот Лиэм Делап («Ипсвич») и Беньямин Шешко («Лейпциг») входят в число тех, кем «Челси» интересуется.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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