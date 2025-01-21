«Челси» интересуется Шешко из «Лейпцига» и Делапом из «Ипсвича». Влахович не рассматривается

«Челси» присматривается к нескольким нападающим.

По данным The Telegraph, лондонцы ищут, кем можно было бы усилить атаку летом, но в случае появления подходящей возможности готовы заключить сделку и зимой.

Вариант с нападающим «Ювентуса » Душаном Влаховичем не рассматривается, а вот Лиэм Делап («Ипсвич») и Беньямин Шешко («Лейпциг ») входят в число тех, кем «Челси » интересуется.