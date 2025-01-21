Хаманн о Палмере: «Здоровое высокомерие может привести его в «Реал» или «Баварию». Если он не выиграет с «Челси» крупный трофей, то может задуматься об уходе через 2-3 сезона»

Дитмар Хаманн допустил переход Коула Палмера в «Реал».

«Коул Палмер будет рад видеть прогресс «Челси», потому что возвращение в Лигу чемпионов было минимальным требованием в этом сезоне.

Через два или три сезона он может задуматься об уходе, если не выиграет крупный трофей. Он захочет как минимум бороться за призы. Но сейчас он предан клубу.

В его игре есть здоровое высокомерие, и это может привести его в «Реал» или «Баварию». Все зависит от того, что произойдет в «Челси». События ближайших 12 месяцев будут иметь решающее значение», – сказал бывший хавбек «Ливерпуля» в интервью BestOffShoreSportsbooks.