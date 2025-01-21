Палмер подписал контракт на шестизначную сумму c Amazon. Канал снимет документальный сериал о сборной Англии (The Sun)
Как сообщает 22-летний хавбек «Челси» подписал соглашение с Amazon на шестизначную сумму для участия в документальном фильме об английской национальной команде. Съемки уже начались, премьера сериала запланирована на весну.
Фильм расскажет не только о Палмере, к проекту присоединились и другие игроки сборной Англии.
«Коул очень закрытый человек, но нужно найти баланс, учитывая, насколько он талантлив. Он взволнован и хочет, чтобы фанаты узнали его ближе. В конце концов, он обычный парень.
Это захватывающий проект для всех. Amazon очень хотели заполучить Коула. Сейчас он один из самых востребованных молодых игроков в мире. Сериал раскроет занавес над его жизнью, покажет эксклюзивные кадры и поможет ему установить более близкую связь с фанатами», – сообщил источник.
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