Палмер подписал контракт на шестизначную сумму c Amazon. Канал снимет документальный сериал о сборной Англии (The Sun)

Палмер подписал крупный контракт с Amazon, который снимет фильм о сборной Англии.

Как сообщает 22-летний хавбек «Челси » подписал соглашение с Amazon на шестизначную сумму для участия в документальном фильме об английской национальной команде. Съемки уже начались, премьера сериала запланирована на весну.

Фильм расскажет не только о Палмере , к проекту присоединились и другие игроки сборной Англии.

«Коул очень закрытый человек, но нужно найти баланс, учитывая, насколько он талантлив. Он взволнован и хочет, чтобы фанаты узнали его ближе. В конце концов, он обычный парень.

Это захватывающий проект для всех. Amazon очень хотели заполучить Коула. Сейчас он один из самых востребованных молодых игроков в мире. Сериал раскроет занавес над его жизнью, покажет эксклюзивные кадры и поможет ему установить более близкую связь с фанатами», – сообщил источник.