«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле 75 млн евро, если манкунианцы не будут препятствовать переходу Гарначо
«Наполи» готов смягчить условия трансфера Виктора Осимхена при некоторых условиях.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил 55 миллионов евро за Алехандро Гарначо. «Манчестер Юнайтед» хотел получить 70 миллионов евро за футболиста.
Как пишет Spazion Napoli со ссылкой на Il Mattino, «Наполи» готов продать Виктора Осимхена в английский клуб по цене ниже 75 миллионов евро в случае, если «Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать переходу Гарначо.
Осимхен на данный момент выступает за «Галатасарай» на правах аренды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Spazion Napoli
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем