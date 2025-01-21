«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле 75 млн евро, если манкунианцы не будут препятствовать переходу Гарначо

«Наполи» готов смягчить условия трансфера Виктора Осимхена при некоторых условиях.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб предложил 55 миллионов евро за Алехандро Гарначо . «Манчестер Юнайтед» хотел получить 70 миллионов евро за футболиста.

Как пишет Spazion Napoli со ссылкой на Il Mattino, «Наполи » готов продать Виктора Осимхена в английский клуб по цене ниже 75 миллионов евро в случае, если «Манчестер Юнайтед » не будет препятствовать переходу Гарначо.

Осимхен на данный момент выступает за «Галатасарай» на правах аренды.