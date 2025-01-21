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«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле 75 млн евро, если манкунианцы не будут препятствовать переходу Гарначо

«Наполи» готов смягчить условия трансфера Виктора Осимхена при некоторых условиях.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил 55 миллионов евро за Алехандро Гарначо. «Манчестер Юнайтед» хотел получить 70 миллионов евро за футболиста.

Как пишет Spazion Napoli со ссылкой на Il Mattino, «Наполи» готов продать Виктора Осимхена в английский клуб по цене ниже 75 миллионов евро в случае, если «Манчестер Юнайтед» не будет препятствовать переходу Гарначо.

Осимхен на данный момент выступает за «Галатасарай» на правах аренды.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Spazion Napoli
logoНаполи
logoАлехандро Гарначо
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoВиктор Осимхен
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