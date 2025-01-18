«Наполи» предлагает 55 млн евро за Гарначо и уже согласовал с вингером контракт. «МЮ» настаивает на 70 млн (Tuttosport)
«Наполи» предпринял новую попытку приобрести Алехандро Гарначо.
CalcioNapoli24 со ссылкой на Tuttosport сообщает, что неаполитанцы предложили «Манчестер Юнайтед» 55 млн евро с учетом бонусов, однако клуб АПЛ твердо стоит на первоначальной оценке – 70 млн.
При этом команда Серии А уже согласовала контракт с футболистом в устной форме. Договор будет рассчитан на 5 лет, зарплата – 3 млн евро в год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CalcioNapoli24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем