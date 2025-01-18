«Наполи» предлагает 55 млн евро за Гарначо и уже согласовал с вингером контракт. «МЮ» настаивает на 70 млн (Tuttosport)

«Наполи» предпринял новую попытку приобрести Алехандро Гарначо.

CalcioNapoli24 со ссылкой на Tuttosport сообщает, что неаполитанцы предложили «Манчестер Юнайтед » 55 млн евро с учетом бонусов, однако клуб АПЛ твердо стоит на первоначальной оценке – 70 млн.

При этом команда Серии А уже согласовала контракт с футболистом в устной форме. Договор будет рассчитан на 5 лет, зарплата – 3 млн евро в год.