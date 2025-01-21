«Динамо» Киев 21 матч не побеждает на основной стадии еврокубков – с февраля 2021 года
Киевское «Динамо» продлило серию без побед в еврокубках.
Команда Александра Шовковского сегодня разделила очки с «Галатасараем» (3:3) на общем этапе Лиги Европы.
В последний раз украинская команда побеждала на основной стадии еврокубков 25 февраля 2021 года. Тогда она одолела «Брюгге» (1:0) в 1/16 финала ЛЕ.
С тех пор «Динамо» приняло участие в 21 матче Лиги чемпионов и Лиги Европы и не смогло победить ни разу. У киевлян 18 поражений и 3 ничьих.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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