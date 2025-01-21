«Динамо» Киев 21 матч не побеждает на основной стадии еврокубков – с февраля 2021 года

Киевское «Динамо» продлило серию без побед в еврокубках.

Команда Александра Шовковского сегодня разделила очки с «Галатасараем » (3:3) на общем этапе Лиги Европы.

В последний раз украинская команда побеждала на основной стадии еврокубков 25 февраля 2021 года. Тогда она одолела «Брюгге» (1:0) в 1/16 финала ЛЕ.

С тех пор «Динамо » приняло участие в 21 матче Лиги чемпионов и Лиги Европы и не смогло победить ни разу. У киевлян 18 поражений и 3 ничьих.