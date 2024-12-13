У «Динамо» Киев 6 поражений подряд в ЛЕ, общий счет – 1:15. Команда не побеждает 18 матчей кряду на групповом/общем этапе еврокубков
Киевское «Динамо» потерпело 6 поражений подряд в Лиге Европы.
Команда Александра Шовковского оказалась слабее «Сосьедада» (0:3).
Ранее в текущем турнире украинский клуб проиграл «Виктории» (1:2), «Ференцварошу» (0:4), «Роме» (0:1), «Хоффенхайму» (0:2) и «Лацио» (0:3). Общий счет в шести играх – 1:15.
Кроме того, киевское «Динамо» не побеждает 18 матчей подряд на групповом/общем этапе еврокубков.
Последний раз «Динамо» выигрывало в Лиге чемпионов в 2020 году – у «Ференцвароша» (1:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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