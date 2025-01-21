Маскерано о жесте Месси фанатам «Америки» после забитого гола: «Мексиканцы обычно враждебны к аргентинцам, и рана после ЧМ еще не зажила, думаю. Не придал этому значения»

Хавьер Маскерано высказался о жесте Лионеля Месси мексиканским болельщикам.

В воскресенье «Интер Майами» обыграл «Америку» в товарищеском матче (2:2, 3:2 по пенальти). Месси отметился голом с паса Луиса Суареса.

В первом тайме болельщики мексиканской команды освистывали и высмеивали Месси. После забитого гола аргентинец показал фанатам соперника три пальца, намекая на то, сколько раз его сборная выигрывала чемпионат мира. Затем Лионель жестом показал, что у сборной Мексики не было побед на этом турнире.

«Я не разговаривал с Лео и не придал этому особого значения. Думаю, у нас есть более важные проблемы, требующие решения.

Логично, что мне приходилось играть против мексиканских клубов и против сборной Мексики , и мы знаем, что они обычно враждебно относятся к нам, аргентинцам. К тому же я думаю, что рана после чемпионата мира все еще не зажила», – сказал главный тренер «Интер Майами ».

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины обыграла Мексику на групповом этапе (2:0). Мексиканцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.