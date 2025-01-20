Почеттино о детях Месси в сборной США: «Буду слишком стар к тому времени, но было бы интересно. В их жилах течет аргентинская кровь – будет трудно убедить их»
Дети аргентинского форварда Тиаго, Матео и Чиро увлекаются футболом. Старший Тиаго играет в академии «Интер Майми», за который выступает его отец.
Все они могут выступать за Аргентину, а также имеют право представлять Испанию, поскольку родились в Барселоне. Если семья Месси захочет остаться в США, они смогут запросить гражданство на каком-то этапе.
«Ну, мы могли бы обсудить. Дело в том, что, возможно, я буду слишком стар к тому времени, когда дети будут готовы к основной национальной сборной. Скорее всего, меня там не будет, но, конечно, было бы интересно – почему бы и нет?
Учитывая, что они дети Лео, и в их жилах течет аргентинская кровь, думаю, будет трудно убедить их играть за Соединенные Штаты», – сказал главный тренер сборной США.
В июне Тиаго Месси уже высказывался о своем двойном гражданстве в разговоре с Mundo Deportivo: «Я хочу играть за сборную Аргентины. Не думаю, что испанская сборная сможет меня как-то убедить».
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