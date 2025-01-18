Кушчак допускает, что Роналду забьет 1000 голов: «В лиге, где он играет, это возможно. Если эта цель будет достигнута, он поставит перед собой следующую»
Томаш Кушчак верит, что Криштиану Роналду забьет 1000 голов за карьеру.
Сейчас на счету 39-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии 917 мячей.
«Все возможно. Это большое количество голов. Ставить перед собой какие-то цели – это хорошо. Я знаю, что если эта цель будет достигнута, то он поставит перед собой следующую.
Можно назвать его одним из лучших игроков мира – он выигрывал Лигу чемпионов, трофеи со сборной и забивал голы.
Это возможно, почему бы и нет? Он выглядит здоровым. Сейчас ему 39 лет. Это возможно. В лиге, где он играет, это возможно. Это будет непросто, потому что, если он будет играть еще три года, ему понадобится забивать много голов за сезон», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем