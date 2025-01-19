Скотти Пиппен о 647 млн подписчиков Криштиану Роналду: «У Майкла Джордана в 90-х было бы в два раза больше»
Скотти Пиппен считает, что Джордан в 90-х был популярнее, чем сейчас Роналду.
Легенда НБА Скотти Пиппен уверен, что у Майкла Джордана в 90-х годах было бы в два раза больше подписчиков в соцсетях, чем сейчас у Криштиану Роналду.
«Определенно, будучи игроком, который играл в 90-х, я не знаю, откуда берутся эти цифры, и что они на самом деле означают, потому что в нашем детстве не было социальных сетей. Но определенно, о ком вы говорите, Роналду – один из величайших игроков и величайших спортсменов в мире, и 647 миллионов говорят сами за себя.
Скажу честно, я думаю, что у Майкла Джордана было бы в два раза больше, если бы в наше время были соцсети», – сказал шестикратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал PBD Podcast
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