«Барса» требует у «Комо» 10 млн евро за Гарсию. Трансфер позволит арендовать Рэшфорда

Эрик Гарсия может перейти из «Барселоны» в «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас.

Итальянский клуб предлагает за защитника 8 млн евро, тогда как «блауграна» требует 10 млн. Сообщалось , что продажа 24-летнего испанца позволит «Барселоне» освободить место в платежной ведомости и арендовать вингера «Манчестер Юнайтед » Маркуса Рэшфорда .