«Барса» требует у «Комо» 10 млн евро за Гарсию. Трансфер позволит арендовать Рэшфорда
Эрик Гарсия может перейти из «Барселоны» в «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас.
Итальянский клуб предлагает за защитника 8 млн евро, тогда как «блауграна» требует 10 млн.
Сообщалось, что продажа 24-летнего испанца позволит «Барселоне» освободить место в платежной ведомости и арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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