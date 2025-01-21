Энрике о Хвиче: «Идеально вписывается в философию «ПСЖ» на бумаге. У него отличные навыки в обороне, а нам нужно защищаться всей командой»
Луис Энрике заявил, что Хвича Кварацхелия хорошо впишется в состав «ПСЖ».
17 января 23-летний вингер сборной Грузии перешел в парижский клуб из «Наполи» за 70 млн евро.
«Думаю, мы все знаем этого игрока. Это футболист, который продемонстрировал свой уровень в «Наполи» и в сборной.
Он идеально вписывается в нашу игровую философию, обладает выдающимися способностями в игре один на один, может действовать внутри штрафной, а также на позиции девятки, как мы видели в сборной...
Думаю, он соответствует нашей идее универсальности. У него также отличные навыки в обороне, а нам нужно защищаться всей командой, в полном составе. На бумаге он идеально соответствует нашей футбольной концепции», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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