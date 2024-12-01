«Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Перес поддерживает тренера, в клубе отрицают слухи о Солари и Алонсо
Ранее появлялась информация, что руководство клуба рассматривает возможность назначения Сантьяго Солари временным тренером до прихода Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».
Как сообщает Marca, в «Реале» опровергают слухи о возможном увольнении Анчелотти в ближайшее время. Флорентино Перес полностью поддерживает итальянца – президент и тренер осознают сложную ситуацию в команде и находятся в постоянном диалоге, и в их взаимоотношениях отсутствует какое-либо напряжение.
Отмечается, что в настоящий момент в «Реале» больше всего беспокоятся о плотном календаре и обилии травм.
Перед сегодняшним матчем с «Хетафе» «Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги, имея две игры в запасе. Игра 15-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени.
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