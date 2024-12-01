  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Перес поддерживает тренера, в клубе отрицают слухи о Солари и Алонсо
54

«Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Перес поддерживает тренера, в клубе отрицают слухи о Солари и Алонсо

«Реал» не думает об увольнении Карло Анчелотти.

Ранее появлялась информация, что руководство клуба рассматривает возможность назначения Сантьяго Солари временным тренером до прихода Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Как сообщает Marca, в «Реале» опровергают слухи о возможном увольнении Анчелотти в ближайшее время. Флорентино Перес полностью поддерживает итальянца – президент и тренер осознают сложную ситуацию в команде и находятся в постоянном диалоге, и в их взаимоотношениях отсутствует какое-либо напряжение.

Отмечается, что в настоящий момент в «Реале» больше всего беспокоятся о плотном календаре и обилии травм.

Перед сегодняшним матчем с «Хетафе» «Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги, имея две игры в запасе. Игра 15-го тура Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoСантьяго Солари
logoФлорентино Перес
logoХаби Алонсо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о «Реале»: «У меня был только один легкий сезон – прошлый. Каждый второй сезон мне приходилось решать проблемы. Мы боремся за чемпионство»
1530 ноября, 13:31
Вальверде стал одним из лидеров раздевалки «Реала». Для Анчелотти хавбек неприкосновенен и важнее любой звезды клуба
3530 ноября, 11:29
Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов-2024/25
9829 ноября, 09:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Салах хочет остаться в «Ливерпуле» и согласен на однолетний контракт, но недоволен подходом клуба к переговорам
2427 минут назад
Мостовой не рассматривает Первую и Вторую лиги: «Пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»
5134 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Ахмата»
219644 минуты назадLive
Орлов о «Спартаке»: «Претендент на золотые медали. Красно-белые показывают лучший футбол в РПЛ, отставание от «Зенита» – всего 5 очков»
1646 минут назад
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
25сегодня, 15:25Фото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
22сегодня, 15:19
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
37сегодня, 15:06
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
6сегодня, 15:01
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
сегодня, 15:00Спецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
36сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Старридж о Салахе: «Редкая находка в футболе. Такие игроки заслуживают того, чтобы им платили»
11 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» – 1:0. Самородов открыл счет. Онлайн-трансляция. Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1920 минут назадLive
Хесе о сравнениях с Роналду: «У нас были похожие аспекты, но пресса это сильно раздула. Он произвел впечатление профессионализмом»
223 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Садд», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
441 минуту назадLive
Юрий Семин: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку – проводят матчи на высоком уровне. У команды хорошее физическое состояние, есть стабильность в составе»
151 минуту назад
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
14сегодня, 15:43
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать»
1сегодня, 15:41
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
12сегодня, 15:30
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы
9сегодня, 15:26
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
16сегодня, 15:16