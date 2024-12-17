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Анчелотти о призе тренеру года: «Хочу разделить его с президентом и игроками, которые не всегда, но слушают меня. Я до сих пор жив благодаря спорту, и впереди еще долгая жизнь»

Карло Анчелотти выступил с речью, получив приз тренеру года от ФИФА.

«Получить эту награду – честь для меня. Я бы хотел поблагодарить президента ФИФА и ФИФА, а также разделить этот приз с моим клубом. С Флорентино Пересом, давшим мне возможность стать тренером лучшего клуба мира. С футболистами, которые не всегда слушают меня, но почти всегда. С моей семьей, которая меня всегда поддерживает.

У нас сложная работа. Футбол многое мне дал, много позитивных эмоций, но был и негатив. Но я до сих пор жив благодаря спорту, и впереди еще долгая жизнь», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
The Best
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