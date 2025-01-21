Семин об уходе Вендела из «Зенита»: «Пять лет – чересчур большой срок для бразильца. Он уже устал от команды, но хорошо отработал свой контракт»
Юрий Семин прокомментировал уход Вендела из «Зенита».
Бразильский полузащитник покинет петербургский клуб и присоединится к «Ботафого» летом.
«Вендел отыграл пять лет в «Зените». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды.
Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде. И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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