Семин об уходе Вендела из «Зенита»: «Пять лет – чересчур большой срок для бразильца. Он уже устал от команды, но хорошо отработал свой контракт»

Юрий Семин прокомментировал уход Вендела из «Зенита».

Бразильский полузащитник покинет петербургский клуб и присоединится к «Ботафого» летом.

«Вендел отыграл пять лет в «Зените ». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды.

Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде. И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».