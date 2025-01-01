В пользу «Барсы» было больше всего решений ВАР в первой части сезона Ла Лиги – 8. В пользу «Реала» и «Атлетико» – по 3

В пользу «Барселоны» было больше всего решений ВАР в первой части сезона Ла Лиги.

As подсчитал, что за 18 туров (некоторые команды, включая «Барсу» уже сыграли матчи 19-го тура – Спортс’‘) чемпионата Испании ВАР вмешивался в 83 эпизодах.

В пользу «Барселоны» с помощью системы видеоповторов было вынесено 8 решений – больше, чем в пользу любой другой команды лиги.

На 2-м месте по числу решений ВАР в пользу команды идет «Вильярреал » (7 эпизодов), на 3-м – «Атлетик» (6 эпизодов). В пользу «Реала» судьи с помощью ВАР приняли лишь 3 решения – столько же, сколько в пользу «Атлетико».

Лидером по числу решений ВАР в пользу соперника стал «Алавес» – 9 эпизодов. Против «Барселоны» и «Атлетико » были интерпретированы по 5 эпизодов, против «Реала » – 3 эпизода.