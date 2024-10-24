Клубы РПЛ потратили 131,62 млн евро на трансферы летом – больше всего за последние 5 лет. Заработали 84,45 млн

Расходы клубов РПЛ в это летнее трансферное окно – наивысшие за 5 лет.

Российская Премьер-лига представила отчет о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25.

В последнее летнее трансферного окно клубы лиги 131,62 млн евро – наивысший результат за последние пять летних периодов.

Команды заработали на трансферах 84,45 млн евро. Больше за последние 5 лет было 2023 года (126,98 млн евро) и 2021-го (101,94).

Самыми дорогими игроками в летнее трансферное окно стали центральные нападающие и атакующие полузащитники – они стоили по 2,04 млн евро в среднем. Дешевле всего обходилось подписание вратарей – 608 тысяч евро в среднем.

В РПЛ заявлено 155 легионеров – 24% от всех футболистов. Больше всего в «Спартаке», «Динамо» и «Химках» – по 13