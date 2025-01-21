Медведев о Луисе Энрике: «Он был признан лучшим игроком в Северной и Южной Америке, опередив Месси. Такие титулы случайно не даются»
Александр Медведев рассказал, как Луис Энрике может помочь «Зениту».
«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в Главной лиге футбола (МЛС).
Его переход в «Зенит» должен помочь ему в плане игр за сборную. Поэтому мы надеемся, что он будет играть и за «Зенит», и за сборную Бразилии.
Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
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