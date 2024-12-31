Месси поделил 5-е место в голосовании на приз «Король Америки»-2024. Награду получил Луис Энрике Андре из «Ботафого»

Лионель Месси не выиграл приз «Король Америки».

Напомним, нападающий «Интер Майами » был номинирован на награду, вручаемую уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.

В 2024 году приз получил полузащитник «Ботафого » Луис Энрике Андре , набравший 128 из 244 возможных голосов.

Второе место занял полузащитник Джефферсон Саварино из «Ботафого» (25 голосов), третьим стал хавбек «Расинг Авельянеда» Хуан Кинтеро (17 голосов), а четвертым – полузащитник Тьяго Альмада (15 голосов), также представляющий «Ботафого».

Месси поделил 5-е место в голосовании, набрав лишь 14 баллов – столько же, сколько и у Леонардо Фернандеса Лопеса из «Пеньяроля ».