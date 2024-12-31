  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси поделил 5-е место в голосовании на приз «Король Америки»-2024. Награду получил Луис Энрике Андре из «Ботафого»
46

Месси поделил 5-е место в голосовании на приз «Король Америки»-2024. Награду получил Луис Энрике Андре из «Ботафого»

Лионель Месси не выиграл приз «Король Америки».

Напомним, нападающий «Интер Майами» был номинирован на награду, вручаемую уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.

В 2024 году приз получил полузащитник «Ботафого» Луис Энрике Андре, набравший 128 из 244 возможных голосов.

Второе место занял полузащитник Джефферсон Саварино из «Ботафого» (25 голосов), третьим стал хавбек «Расинг Авельянеда» Хуан Кинтеро (17 голосов), а четвертым – полузащитник Тьяго Альмада (15 голосов), также представляющий «Ботафого».

Месси поделил 5-е место в голосовании, набрав лишь 14 баллов – столько же, сколько и у Леонардо Фернандеса Лопеса из «Пеньяроля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Brasil
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoПеньяроль
logoМЛС
logoвысшая лига Уругвай
logoБотафого
Леонардо Фернандес Лопес
logoЛионель Месси
logoЛуис Энрике Андре
Тьяго Альмада
logoДжефферсон Саварино
logoвысшая лига Аргентина
logoРасинг Авельянеда
logoХуан Кинтеро
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси в 2024-м: выиграл The Best, Копу и регулярку МЛС, скандалил в Гонконге
23вчера, 19:00
Эмилиано Мартинес: «У Месси есть аура, которой нет больше ни у кого. Он один из тех, на кого равняешься: Лео идет в зал – и ты идешь. Славный парень и суперталант»
5724 декабря, 21:59
«Неймар на одном уровне с Месси и намного лучше Роналду, но он загубил свою карьеру. Боже упаси». Президент «Ботафого» о трансфере бразильца
15718 ноября, 22:32
Рекомендуем
Главные новости
Роналду поздравил мать с 70-летием: «Спасибо за безусловную поддержку и вдохновение! Люблю тебя»
59 минут назад
«Реал» ожидает, что Трент подпишет предварительное соглашение в январе. Защитнику «Ливерпуля» предлагают контракт на срок не менее 4 лет (The Athletic)
620 минут назад
Мы спрятали 77 футболистов за эмодзи. Угадаете всех?
22 минуты назадСпецпроект
«Зенит» исключил из заявки Чистякова, Ерохина, Волкова и Ахметова: «Технический момент. Игроки вновь будут заявлены в январе»
1936 минут назад
Марцел Личка: «В Новый год желаю болельщикам «Динамо» здоровья. Звоните семье, если не видите их каждый день – не знаешь, что будет завтра»
848 минут назад
«Барса» сохраняет оптимизм по поводу регистрации Ольмо. Суд дважды отказал клубу (El Chiringuito)
40сегодня, 15:08
Евгений Ловчев: «Абаскаль – зазнавшийся и ничего никому не доказавший человек, опустился ниже плинтуса. Аленичев хоть раз сказал про багаж? Никогда. Для меня Семак лучший тренер года»
27сегодня, 14:58
Станислав Черчесов: «Желаю всем спокойного неба, здоровья и достатка в новом году»
29сегодня, 14:53
«Милан» представил Консейсау в качестве тренера: «Горд тренировать одну из лучших команд мира, не мог сказать «нет». Если я здесь, значит, что-то пошло не так»
23сегодня, 14:32Фото
Моуринью о кризисе «Сити»: «Только Пеп может говорить со знанием дела. Остальное банально и поверхностно»
13сегодня, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Самедов об РПЛ: «Уровень объективно упал, плюсов не вижу. Раньше молодые игроки каждый день тренировались с топовыми легионерами, конкурировали с ними, играли»
12сегодня, 14:46
Антонио выписан из больницы после перелома ноги в ДТП 7 декабря. Форвард «Вест Хэма» может пропустить год
2сегодня, 14:42
Чонтофальски о «Зените»: «Спивак любил водочки выпить, из иностранных – Риксен. Аршавин, Денисов, Быстров – не помню, чтобы они много выпивали»
10сегодня, 14:22
«Реал» может продлить контракт с Рюдигером до 2027 или 2028 года. Клуб ценит защитника
13сегодня, 14:10
«В ЦСКА я спел «Бродягу» Эльбруса Джанмирзоева». Мусаев о посвящении в клубе
2сегодня, 13:33
Мерфи о Салахе: «Он хочет остаться в «Ливерпуле» и бить рекорды – у меня такое впечатление. Не продлил бы с ним контракт лишь в случае нереалистичных запросов»
5сегодня, 12:49
«Оренбург» продаст Переса «Серро Портеньо» за 1,5 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
4сегодня, 12:49
Шомуродов интересен «Эмполи». Форвард может покинуть «Рому»
3сегодня, 12:29
Маккенна о 2:0 с «Челси»: «Все, кто связан с «Ипсвичем», смогут насладиться бокалом игристого в Новый год. Особенный вечер для клуба и болельщиков»
5сегодня, 12:22
Тамерлан Мусаев: «Посетил матчи «Фенербахче» и «Галатасарая», сумасшедшие стадионы! На метро поехал, чуть не убили, еле выскочил оттуда. Два билета – 21 тысяча рублей»
5сегодня, 12:09
Рекомендуем