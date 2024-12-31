Месси поделил 5-е место в голосовании на приз «Король Америки»-2024. Награду получил Луис Энрике Андре из «Ботафого»
Лионель Месси не выиграл приз «Король Америки».
Напомним, нападающий «Интер Майами» был номинирован на награду, вручаемую уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.
В 2024 году приз получил полузащитник «Ботафого» Луис Энрике Андре, набравший 128 из 244 возможных голосов.
Второе место занял полузащитник Джефферсон Саварино из «Ботафого» (25 голосов), третьим стал хавбек «Расинг Авельянеда» Хуан Кинтеро (17 голосов), а четвертым – полузащитник Тьяго Альмада (15 голосов), также представляющий «Ботафого».
Месси поделил 5-е место в голосовании, набрав лишь 14 баллов – столько же, сколько и у Леонардо Фернандеса Лопеса из «Пеньяроля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Brasil
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