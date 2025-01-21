Семшов о селекции «Динамо»: «Нужен центральный защитник и нападающий для конкуренции Тюкавину»

Игорь Семшов рассказал, какие позиции в «Динамо» нуждаются в укреплении.

«Бителло — один из ведущих футболистов был, но придется поработать селекционному отделу. Я думаю, нужен и центральный защитник. Все проблемы «Динамо » — из‑за защитных порядков. Меньше пропускали бы, возможно, и очков было бы побольше.

Думаю, нужен и нападающий к Тюкавину . Он будет конкуренцию ему составлять и держать в тонусе игровом», — сказал бывший футболист сборной России.