Семшов о селекции «Динамо»: «Нужен центральный защитник и нападающий для конкуренции Тюкавину»
Игорь Семшов рассказал, какие позиции в «Динамо» нуждаются в укреплении.
«Бителло — один из ведущих футболистов был, но придется поработать селекционному отделу. Я думаю, нужен и центральный защитник. Все проблемы «Динамо» — из‑за защитных порядков. Меньше пропускали бы, возможно, и очков было бы побольше.
Думаю, нужен и нападающий к Тюкавину. Он будет конкуренцию ему составлять и держать в тонусе игровом», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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